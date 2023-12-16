شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل العمل بمشروع تطوير ترعة المريوطية من شارع فيصل لكوبرى الصحابة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية بعدد من القطاعات، وذلك ضمن المشروع الذي تنفذه لرفع كفاءة وتطوير المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

شارفت أعمال التطوير بمسار الترعة، في المنطقة المحصورة ما بين شارع الملك فيصل وكوبري الشيشيني على الانتهاء، إذ تم إنشاء 20 بارتشين نموذجي لمطاعم وكافيهات بمساحات مختلفة ومواقف سرفيس وساحات انتظار، مزودة بدورات مياه ومكاتب إدارية ومساحات خضراء وخدمات إنارة تجميلية وأماكن للجلوس، وذلك بطول 650م.

وتقسم مسارات العمل الجارية والمتبقية بالمشروع، على النحو الآتي: ابتداءً من كوبري الشيشيني حتى كوبري فلفلة بطول 650 مترًا، ومن كوبري فلفلة حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، وبالقطاع الثالث حتى كوبري المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبري الصحابة بمنطقة منشأة البكاري، والتي سوف تشهد إنشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات ومحال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية، وممشى حضاري بطول المسار.

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالانتهاء من الجدول الزمني للأعمال، والالتزام بالمعايير الفنية اللازمة للأعمال، مشددًا على الشركة المسئولة عن أعمال رصف وتطوير الطريق الموازي لترعة المريوطية بدءًا من شارع الملك فيصل وحتى كوبري الصحابة بطول 2.5كم بسرعة الانتهاء من الأعمال المكلف بها وبالمواصفات والمعايير الفنية.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته بضرورة الالتزام بالتصميمات الهندسية والرؤية الحضارية المتفق عليها مع تخصيص أماكن انتظار أسفل الطريق الدائري لخدمة قاطني المنطقة، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من توصيل المرافق العامة للاستفادة من المشروع في أسرع وقت ممكن.