خطوات التقديم.. "العمل" تكشف عن فرصة تدريب للخريجين بشركة عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن فرصة، تدريب للخريجين في شركة CISCO، ويأتي التدريب استكمالًا لما تقوم به الوزارة من دور استراتيجي في تهيئة القوي العاملة خاصة الشباب لمواجهة التحديات التي تواجههم في سوق العمل.

جاء ذلك من خلال بروتوكول تعاون مع شركة CISCO العالمية لتدريب الشباب على العديد من البرامج التي تؤهلهم لشغل وظائف المستقبل بما يعمل على تمكينهم ومساهمتهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضافت الوزارة، أنه سوف يتم عقد مقابلة شخصية للمرشحين يتم من خلالها اختيار مجموعة ممن سيتم إعدادهم كمدربين من خلال حضورهم دورة تدريبية تمهيدية يتم بعدها عقد اختبار يؤهلهم لحضور برنامج إعداد مدربين، ولضمان جدية المتدربين فإن المتدرب سوف يقوم بالتوقيع على تعهد بالالتزام بالحضور ودخول الاختبار.

خطوات وشروط التقديم:

- اجتياز الدورة التدريبية.

- الاطلاع على الشروط الخاصة بالدورة التدريبية، من خلال تحميل الملف المرفق مع الدورة بصيغة PDF.

- اجتياز الدورة التمهيدية.

- التسجيل على موقع وزارة العمل.

- إرفاق ملف PDF عند التسجيل يحتوى على (صورة بطاقة الرقم القومي – شهادة التخرج او شهادة إثبات التحاقه بالجامعة– التعهد).

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