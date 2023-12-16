تعرف على مهام النيابة الإدارية فى مكافحة ومحاربة الفساد المالى والإدارى

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القاهرة - سامية سيد - تبدء غدا هيئة النيابة الإدارية فتح باب سحب ملفات مسابقة وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح ”الخليج 365” في النقاط التالية مهام ودور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري والحفاظ على المال العام، والتحقيق مع الموظف المتجاوز، لكل المتقدمين للوظيفة حتى يتثنى لهم معرفة الدور الذى سيقومون به في حال فوزهم في المسابقة.

1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أى جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور .

3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية اذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا .

5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها إلى النيابة العامة.

6 - تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل

7 - تتولى النيابة الادارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة .

8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.

وكانت هيئة النيابة الإدارية أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة لكل الجامعات، الجامعة الألمانية - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على أن يتم سحب الطلبات وتقدمها خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.