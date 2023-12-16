شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مواعيد تقييمات الطلاب فى اختبارات الشهور بالعام الدراسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اختبارات الشهور لصفوف النقل، كنوع من التقييم المستمر للطلاب، يعتمد الاختبار على أسئلة يضعها معلم الفصل بالتنسيق مع التوجيه الفنى بالإدارات التعليمية، نقدم فى التقرير التالى معلومات حول طبيعة ومواعيد اختبارات الشهور للتلاميذ خلال العام الدراسي الحالى.

- يخوض الطلاب 4 اختبارات شهر، بواقع اثنين فى الفصل الدراسي الأول فى شهر أكتوبر 2023 ونوفمبر من نفس العام، واختبارين فى الترم الثانى أحدهم فى مارس والآخر فى إبريل.

- الاختبارات ال 4 تتم فى منهج كل شهر وليس فى المقرر بأكمله، وتكون أسئلتها قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالجزء البسيط من المنهج حسب طبيعة كل مادة.

- اختبارات الشهر ليست بديلة عن امتحانات نهاية الفصلين الدراسيين أى أن الطالب يؤدى 3 اختبارات فى الترم الواحد، ويؤدى الامتحان فى نهاية الترم فى منهج الفصل الدراسي بالكامل.

- يحصل الطالب على أعلى الدرجات فى امتحانات الشهور ويتم اضافتها إلى درجة الطالب فى امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول والثانى

- تظهر تقييمات الطلاب فى الصفوف بالمرحلة الابتدائية فى شكل ألوان.