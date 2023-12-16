شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تحذر: هذه الأفعال تعرضك للخطر والمساءلة القانونية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة النقل المواطنين من عدة أفعال خاطئة تعرضهم للمساءلة القانونية، والخطر، مطالبة بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

يأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

ونفذت وزارة خطة تطوير المزلقانات، حيث تم تطوير 671 من1120 مزلقان وفي اطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة مستعرضا تطوير محطات ( مصر بالاسكندرية – رمسيس – دمنهور).