شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تطوير الخطة القومية للموارد المائية حتى 2050 والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل تطوير الخطة القومية للموارد المائية:
1- مراجعة وتطوير الخطة القومية لتمتد حتي عام 2050 تماشيا مع خطه الدولة.
2- إضافة الابعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية.
3- مراجعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الوزارة لتحديث التكلفة الاستثمارية لها.
4- تطوير وتفعيل نظام التقييم والمتابعة لإجراءات الخطة ، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدي التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة .
5- عقد لقاءات مكثفة بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث مؤشرات النجاح بما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.
6- تحديث أدوات التخطيط والمتابعة الفنية لإدارة المياه بما يتماشى مع تحديات التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية التي تؤثر على قطاع الغذاء.
7- إستكمال تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط .
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