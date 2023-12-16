شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال فرق التحقيق لموقع إسقاط الجسم الطائر قبالة سواحل دهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية: "انتقال فرق التحقيق لموقع اسقاط الجسم الطائر قبالة سواحل دهب. وقالت مصادر رفيعة المستوي، إن الدفاعات الجوية رصدت جسما طائرا قبالة سواحل مدينة دهب وتعاملت معه على الفور وأسقطته. وكان شهود عيان افادوا بسقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب، وأن الجسم الطائر سقط على بعد حوالي كيلو متر ونصف قبالة سواحل مدينة دهب.

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