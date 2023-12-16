شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف نزاهة: رصدنا عدة مظاهر فى الانتخابات الرئاسية تستحق الثناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عقيل، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نزاهة، إن نسبة المشاركة تخطت 50% في الانتخابات الرئاسية، لافتا أن متابعي الائتلاف رصدوا عدة مظاهر تستحق الثناء، تكشف عن روح الشعب المصري ورغبته في نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام والتاريخي، وكان من أهم هذه المشاهد اصطحاب بعض الناخبات لأطفالهن أثناء الإدلاء بأصواتهن.

وثمن المتحدث باسم ائتلاف نزاهة، خلال كلمته بالمؤتمر الختامي للائتلاف لمتابعة الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم السبت، مشاركة كبار السن وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم، مثمنًا ايضا مشاركة ذوى الهمم الذين زينوا المشهد الانتخابي، مشيدا بتعاون الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء، فضلا عن دور جهاز الشرطة ورجال الأمن في تأمين الانتخابات.