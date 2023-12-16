شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الدفاعات الجوية رصدت جسما طائرا قبالة سواحل دهب وأسقطته.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر رفيعة المستوي، إن الدفاعات الجوية رصدت جسما طائرا قبالة سواحل مدينة دهب وتعاملت معه على الفور وأسقطته.

الدفاعات الجوية رصدت جسما طائرا قبالة سواحل دهب وتعاملت معه وأسقطته وكان شهود عيان افادوا بسقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب، وأن الجسم الطائر سقط على بعد حوالي كيلو متر ونصف قبالة سواحل مدينة دهب. وأفادت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية، بانتقال فرق التحقيق لموقع اسقاط الجسم الطائر قبالة سواحل دهب.

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