شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز قنا الجديدة يشارك فى تنظيم قافلة طبية مجانية للكشف على أمراض العيون والان مع تفاصيل الخبر
كما تأتي القافلة الطبية في إطار مبادرة عيونك أمانة بالتعاون مع مستشفى دار العيون بقنا، وبالتنسيق مع الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور مصطفى وهبي، مدير إدارة الوحدات الصحية بمدرية الصحة بقنا.
وفي سياق متصل، تفقد المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، أعمال التطوير والزراعة بالحي السكني الأول، والحي السكني الثاني بمدينة قنا الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز.
وتابع رئيس الجهاز في جولته، الأعمال الجارية بحديقة المجاورة الأولي ب بالحي السكني الأول " قطع أراضي إسكان اجتماعي "، وكذلك أعمال زراعة وتشجير المسطحات الخضراء 21 عمارة " إسكان اجتماعي " بمنطقة النوادي، وكذلك حديقة الحي السكني الثاني ( قطع أراضي إسكان اجتماعي ).
وشدد رئيس الجهاز على الشركة المنفذة بزيادة عدد العمالة بالمشروع، ومعدلات التنفيذ، ومراعاة جودة المواصفات القياسية، وجودة التنفيذ.
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