شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بتخريج طلبة مدرسة الشهيد أحمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية صور احتفال مدرسة الشهيد أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بتخرج الدفعة الثانية من طلابها، وذلك بحضور ممثل عن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وممثلي الشريك الصناعي وأعضاء هيئة التدريس، حيث تم تسليم الطلاب شهادات معتمدة دولياً، والتي تؤهلهم للعمل في أفضل الفنادق والمطاعم في العالم، بالإضافة إلى شهادة الخبرة من الشريك الصناعى، والتي تمنحهم فرصة للانضمام إلى فريق عمل واحدة من أكبر شركات الأغذية والمشروبات في مصر والشرق الأوسط.

وأوضحت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه تم تسليم الشهادات للطلاب من جانب، حنان محسن مشرف المدرسة بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وديفيد عسيفة، ممثل الشريك الصناعى وبعض المشاركين، حيث عبر الطلاب عن سعادتهم وفخرهم بإنجازهم وتخرجهم من مدرسة متميزة توفر لهم التدريب العملي والنظري اللازم للتأهل لسوق العمل المحلي والدولي، وشكروا المدرسة والشركاء على دعمهم وتشجيعهم طوال فترة دراستهم.

فيما أشاد المسئولون فى الشريك الصناعى، بمستوى الطلاب وجودة تعليمهم ومهاراتهم العملية، وتمنوا لهم مزيداً من التقدم والنجاح في حياتهم المهنية والشخصية، وأكدوا على استمرار التعاون والشراكة بين المدرسة والشركة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.