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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بتخريج طلبة مدرسة الشهيد أحمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه تم تسليم الشهادات للطلاب من جانب، حنان محسن مشرف المدرسة بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وديفيد عسيفة، ممثل الشريك الصناعى وبعض المشاركين، حيث عبر الطلاب عن سعادتهم وفخرهم بإنجازهم وتخرجهم من مدرسة متميزة توفر لهم التدريب العملي والنظري اللازم للتأهل لسوق العمل المحلي والدولي، وشكروا المدرسة والشركاء على دعمهم وتشجيعهم طوال فترة دراستهم.
فيما أشاد المسئولون فى الشريك الصناعى، بمستوى الطلاب وجودة تعليمهم ومهاراتهم العملية، وتمنوا لهم مزيداً من التقدم والنجاح في حياتهم المهنية والشخصية، وأكدوا على استمرار التعاون والشراكة بين المدرسة والشركة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.
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