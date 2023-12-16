أخبار مصر

الأنبا باخوم يشارك فى رياضة يوم عيد الميلاد بكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يشارك فى يوم عيد الميلاد بكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، شارك مساء أمس، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في رياضة صوم الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالزيتون.

 

وتنظم الكنيسة هذه الروحية، استعدادًا لاستقبال عيد الميلاد المجيد، حيث شارك في الصلاة الأب الراعي، القمص أوغسطينوس موريس، حيث بدأت الأمسية الروحية بصلاة المسبحة الوردية، أعقبها القداس الإلهي.

 

وألقى الأنبا باخوم العظة الروحية بعنوان "هكذا ولد يسوع"، انطلاقًا من إنجيل القديس متى، الإصحاح الأول، موضحًا الفارق بين تجسد المسيح في الماضي، وبين وقتنا الحالي.

 

ودعا الأب المطران جميع الحاضرين، أن يسمحوا بتجسد يسوع المسيح في حياتهم، مقدمًا لهم التهنئة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد.

 

C52467AE-A42A-4548-A84C-489AFFC78031

 

 

5C381614-A94A-489A-B6ED-BC2F3E7A0249

 

 

7E01D527-03FD-48E7-9A51-0830C71BB3D1

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا