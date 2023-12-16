وزير النقل يوجه بالتطوير الفوري لمحطة قطارات كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالتطوير الفوري لمحطة سكك حديد كفر الشيخ، بالتوازي مع تنفيذ المخطط الاستثماري للمنطقة المحيطة بها والتي تبلغ مساحتها 387 مترًا مربعًا للمباني و200 متر للجراجات والتي ستشمل إنشاء 12 محلًا أرضيًا بمساحة 25 مترًا مربعًا و6 محلات دور أول علوي بمساحة 45 مترًا مربعًا.

جاء ذلك خلال تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة كفر الشيخ، محطة سكة حديد كفر الشيخ.

كما أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، أيضًا أنه سيتم إنشاء أبراج سكنية لخدمة أهالي المنطقة في منطقة مساكن الدريسة.

وأكد الوزير أنه سيتم مراعاة ازدواج خط سكة حديد (شربين/ قلين/ كفر الشيخ/ دمنهور) خلال الفترة القادمة في إطار خطة الوزارة لازدواج عدد من الخطوط مثل (قليوب/ منوف/ طنطا - طنطا/ شبين القناطر/ الزقازيق - طنطا/ زفتى/ الزقازيق) لاستيعاب كثافة الركاب وزيادة الرحلات وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.