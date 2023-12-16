بدء سحب ملفات وظيفة "معاون نيابة إدارية".. إليك مواعيد كل جامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

بدأت النيابة الإدارية، اليوم السبت، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية.

كانت النيابة الإدارية أعلنت عن وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023 (ذكور وإناث).

تُسحب الملفات وتُقدم لمن أتموا التسجيل الإلكتروني للبيانات بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بميدان النجدة في مدينة 6 أكتوبر، اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويمكنك معرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة عبر الرابط هنا.

ويمكنك معرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة من هنا.