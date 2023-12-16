ضبط 255 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بنطاق محافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، بحوزتهما (255 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25.500 كيلو جرام) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.785 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.