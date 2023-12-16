"كان بيسرق باب البيت".. مُسجل يطعن موظف أمام منزله ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تعدي عاطل على أحد المواطنين بسلاح أبيض ببورسعيد وضبط مرتكبها

تبلغ لقسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها (موظف - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرحين طعنيين نافذين بالصدر، وبسؤال شقيقه اتهم (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم "بالعقار المجاور لسكن الـمُصاب") بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض "مطواة" فأحداث إصابته المشار إليها وذلك على إثر مشاجرة بينهما بسبب قيام المتهم بمحاولة سرقة الباب الحديدي الخاص بالعقار سكن المصاب بقصد سرقته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن بورسعيد من ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، واتهم المصاب بالتعدي عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.