ضبط شخصين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، مالك محل لبيع الهواتف المحمولة - مقيمان بمحافظة دمياط) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"-4 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين اعترفا بمزاولتهما نشاطا ًغير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وأضاف السائق أنه يعمل طرف المتهم الثاني، وأن دوره يقتصر على استلام وتسليم المبالغ المالية بالعملات الأجنبية نظير مبلغ مالي، وأضاف أنه كان بصدد تسليم العملات الأجنبية المضبوطة بحوزته لأحد العملاء بتحريض من الثاني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.