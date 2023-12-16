"مبتسمعش كلامي".. اعترافات الأم المتهمة بقتل ابنتها في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل ابنتها بدار السلام.

اعترفت الأم بارتكاب الجريمة، نافية قصدها قتل طفلتها "مكنش قصدي أموتها.. مبتسمعش كلامي خالص".

كان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بمقتل طالبة على يد والدتها، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

تبين من المعاينة أن الأم اعتدت على ابنتها البالغ من العمر 13 سنة بالضرب وطعنتها بسكين في الظهر خلال مشاجرة بينهما ما أدى لوفاتها.

صرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.