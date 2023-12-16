حامد يطلب تطليق زوجته: "عاوزه تبقى سيدة أعمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

أقام "حامد. ع"، 36 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطلب فيها تطليق زوجته، مبررًا: "بتشتغل من ورايا وعاملة جروب على الفيسبوك لبيع المأكولات".

يروى "حامد" تفاصيل زواجه من "عايدة. ع"، 30 سنة، ربة منزل، قائلًا إنه تعرَّف عليها عن طريق أحد الأصدقاء، فوجدها شخصية بشوشة ومتعلمة وقادرة على فتح منزل الزوجبة، فاتفقا على الزواج وخلال سنة انتقلا لعش الزوجية.

عاش الزوجان في سعادة خلال الـ30 يومًا الأولى، تخللها بعض الخلافات البسيطة التي نجحا في حلها سويًا، لكن الأمور تطورت بعدما أصرت الزوجة على عدم الإنجاب إلا بعد 5 سنوات "لازم نأمن مستقبلنا".

أضاف الزوج أن فوجئ بشريكة حياته تعمل دون إخباره "فتحت مشروع أكل من ورايا وبتبيع على فيسبوك"، وبعد مشاجرة بيننا غادرت لمنزل أسرتها ورفضت العودة "عاوزه أكون سيدة أعمال".

بعد نفاد صبر الزوج من رفض الزوجة للتصالح، اتجه إلى منزل أسرتها للانفصال وديًا لكنهم رفضوا.

لجأ الزوج الى محكمة الأسرة بإمبابة لرفع دعوى تطليق للضرر منها وحملت رقم 1390 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.