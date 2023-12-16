شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل والاتصالات يفتتحان محطة قطار الملك فؤاد التاريخية بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم كل من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء جمال نور الدين - محافظ كفر الشيخ، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة كفر الشيخ محطة قطار الملك فؤاد التاريخية أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية» بمنطقة منشية فؤاد بكفر الشيخ بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءتها وتطويرها وترميمها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي سبق وتم توقيعه بين وزارة النقل متمثله فى شركة أم أو تى للاستثمار والتنمية الذراع الاستثمارى لوزارة النقل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة فى الهيئة القومية للبريد المصرى والذي يتيح استغلال 13 موقعا ضمن أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بغرض تقديم الخدمات البريدية المختلفة من خلال تلك المواقع والتي تشمل 11 موقعا بمحطات قطارات السكك الحديدية بـ( الجيزة - بنها – دمنهور- سيدي بشر- الحامول – السويس- أسيوط - بني سويف- سوهاج – الأقصر- إدفو) بالإضافة الى منح حق استغلال مبنى الحركة البريدية الرئيسى برمسيس وكذا استغلال محطة الملك فؤاد الأثرية بكفر الشيخ.

وقدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل التهنئة لكل أهالي كفر الشيخ بافتتاح مكتب بريد محطة الملك فؤاد والذي سيقدم خدمات مميزة لأهالي المحافظة مشيرا إلى أن تطوير وإعادة ترميم ورفع كفاءة محطة الملك فؤاد يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير كافة محطات السكك الحديدية على مستوي الجمهورية ومنها المحطات التى تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة وكذلك تطوير كافة المحطات التاريخية والأثرية مشيرا الى الانتهاء من تطوير المحطة التاريخية بالمنتزة بالتوازي مع وصيانة وترميم قطار الملك فاروق وحيث أصبحت المحطة مزارا تاريخيا وسياحيا

كما أعلن الفريق مهندس كامل الوزير أنه تم وضع مخطط لإنشاء محلات تجارية ومباني إدارية وعيادات وصيدليات بالأراضي الملاصقة للمحطة وبنفس الطراز المعماري الخاص بها لخدمة أهالي مدينة كفر الشيخ وهي هدية من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لأهالي كفر الشيخ

وأضاف الوزير ان هذا الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسيه بالتنسيق والتعاون بين جميع أجهزة الدولة للسعى نحو الجمهورية الجديدة و التى تهدف إلى العمل على رفع كفاءة كافة أجهزة و مرافق الدوله و الإرتقاء بحياة المواطنين وتقديم اعلى مستوى من الخدمات لهم وفي اطار حرص وزارة النقل على إعادة تأهيل المحطات التاريخية مع الحفاظ على قيمتها التراثية وتوظيفها بما يعود بمردود إيجابى على المواطنين وذلك تأكيدا على اهتمام الدولة ببناء مجتمع حديث ارتكازا على تاريخ عريق

جدير بالذكر ان أعمال ترميم وصيانة وتطوير المحطة تمت باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على تراثه المعمارى الفريد والهُوية المصرية" كمبنى أثري من طراز فريد وذلك بالتعاون بين وزارة النقل و المحافظة ، ووزارة الآثار المصرية

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن افتتاح مكتب بريد "محطة الملك فؤاد" يأتى فى إطار حرص الحكومة على إعادة تأهيل المبانى التاريخية مع الحفاظ على قيمتها التراثية وتوظيفها بما يعود بمردود إيجابى على المواطنين وذلك تأكيدا على اهتمام الدولة ببناء مجتمع عصرى ارتكازا على ماضى عريق؛ موضحا أن الهيئة القومية للبريد تزخر بالعديد من المبانى التى تحمل قيمة تاريخية وثقافية فى مختلف أنحاء الجمهورية حيث تم وضع خطة لتجديد هذه المبانى وتطويرها مع الحفاظ على طرازها المعمارى وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية لاستخدامها كمنفذ لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

في كلمته رحب اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بالفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً على دعمهم المستمر والمتواصل لمشروعات التنمية والخدمات لأبناء محافظة كفرالشيخ، لافتاً أن زيارة اليوم جاءت استكمالاً لمسيرة العطاء والتنمية لإفتتاح مركز الخدمات البريدية المطور بمحطة الملك فؤاد، الذي يقدم الخدمات البريدية والمالية والحكومية المميزة من خلال ٦ شبابيك للخدمات البريدية المتنوعة، وتفقد مركز الإبداع الرقمي، وتفقد أعمال شارع ناجى شتلة، ومحطة السكة الحديد بكفرالشيخ، وتفقد موقع إنشاء كوبرى سخا العلوى، فضلاً عن تفقد طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بطول 30كم.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم إنشاء مركز ابداع مصر الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتقديم خدمة متكاملة لشباب كفر الشيخ، للربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات العمل الحر ومهارات الإبداع، وريادة الأعمال، كما ويقدم المركز أعمال الإدارة والتشغيل، لتحقيق المستهدف على مستوى المحاور المقدمة من أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "معهد تكنولوجيا المعلومات ITI"، و المعهد القومي للاتصالات NTI، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ITIDA، استشارات المسارات المهنية، وبرامج تدريبية تنقية وتطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتدريب سفراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعات، وإتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم أعمال العمل الحر، ودعم مهارات الابداع وريادة الأعمال، وإتاحة بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة لتوجهات التكنولوجية الحديثة.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم إنشاء شبكة طرق عملاقة بكفر الشيخ لخدمة أهداف التنمية المستدامة والشاملة بمختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس، عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفي إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات، من ضمنها إنشاء 6 محاور لربط شرق وغرب عاصمة المحافظة بالطريق الدولى، أهمها طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج الجديد بطول ٣٠ كم وعرض ٦ حارات في الاتجاهين، ينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين 3 محافظات،فضلاً عن إنشاء محور سعد زغلول، وأعمال توسعة طريق محلة موسى سخا من امتداد طريق صبري القاضي، وحتى موقع السجلات بمحور العائله المقدسة، وربطه برافد الطريق الدولى، " كفر الشيخ طنطا" ، وتوسعة الطريق المجاور لشريط القطار، شارع ناجي شتلة وتحويله لاتجاهين، ومده لربطه برافد الطريق الدولي " كفرالشيخ بلطيم"، وطريق كفر الشيخ دسوق".

أشار محافظ كفرالشيخ، إن طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج يُعد محورا رئيسيًا موازيًا للطريق الدولي الساحلي، ضمن الشبكة القومية للطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفر الشيخ، لربط محاور التنمية ومراكز المحافظة المختلفة، لربط طرق محافظة كفر الشيخ بالمحافظات المجاورة وطريق كفر الشيخ طنطا، وكفر الشيخ المحلة، وكفر الشيخ البرلس، وكفر الشيخ دمنهور.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، يربط بين مدينتي كفر الشيخ ودسوق بطريق حر ضمن المسار المقترح "المحلة - كفر الشيخ-دسوق-فوه" ومن مدينة فوة شمالا للربط بالطريق الدولي الساحلي عبر محور أبو الروس، وجنوبا للربط بمدينة دمنهور عبر محور الليثى، ومنه للربط بالطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى مرورا بحوش عيسى، مما يسهل الربط والحركة المرورية، وينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين ثلاث محافظات"الغربية وكفر الشيخ البحيرة"، لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية ورؤية مصر 2030.