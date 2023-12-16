شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ورصف شارع فيصل بدءا من المريوطية وحتى المنصورية بطول 1.5 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الموقف التنفيذي لمشروعات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والشوارع الجاري تطويرها بنطاق المحافظة ضمن خطة الارتقاء بمستوى البنية التحتية خلال العام المالي 2023/2024.

واطلع اللواء أحمد راشد على نسب تطوير ورصف شارع الملك فيصل، مؤكدًا أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة في تطوير ورفع كفاءة عددًا من الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية، مشيرًا إلى أنه جارٍ تطوير ورصف شارع الملك فيصل بدءا من تقاطعه مع طريق المريوطية وحتى نهاية والتقاءه بطريق المنصورية بطول 1.5كم ومتوسط عرض 30م، وذلك لتحسين حركة سير المركبات ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق.

ولفت إلى أن الأعمال تشمل رصف طبقة الطريق وإنشاء أرصفة مشاة وتطوير الجزيرة الوسطى وإزالة أي تعديات على الطريق العام وخط التنظيم من قبل المحال التجارية، حيث يعد شارع الملك فيصل من أكبر الشوارع التجارية والحيوية بالمحافظة ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة علي مدار اليوم.

وأشار محافظ الجيزة أنه تم رصف ورفع كفاءة شارع الوفاء والأمل وهو أحد الشوارع الهامة الرابطة بين شارع الهرم والملك فيصل وجارٍ استكمال أعمال إنشاء الأرصفة والبلدورات والتنسيق العام للطريق للظهور بالشكل الحضاري.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بمشروعات الرصف فضلاً عن تذليل العقبات التي تواجه التنفيذ بالتعاون مع الوحدات المحلية لضمان سرعة نهو الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر، مشيرًا إلى تذليل العقبات للإسراع في وتيرة الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمحافظة والمتابعة المستمرة للشركات المنفذة لأعمال الرصف والصيانة للطرق لمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في الوقت المحدد.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى حرصه على المتابعة الدورية لكافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع ومنها قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.