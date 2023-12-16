شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوجه بتطوير محطة قطارات كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة كفر الشيخ محطة سكة حديد كفر الشيخ، حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية وأرصفة المحطة.

ووجه الوزير بالتطوير الفورى للمحطة بالتوازى مع تنفيذ المخطط الاستثمارى للمنطقة المحيطة بها والتى تبلغ مساحتها 387 مترا مربعا للمبانى و200 متر مربع للجراجات والتى ستشمل إنشاء عدد 12 محل أرضى بمساحة 25متر مربع وعدد 6 محلات دور اول علوى بمساحة 45 متر مربع كما سيتم إنشاء أبراج سكنية لخدمة أهالى المنطقة فى منطقة مساكن الدريسة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه فى إطار تطوير المحطة والمنطقة المحيطة بها سيتم مراعاة أنه سيتم ازدواج خط سكة حديد شربين/ قلين/ كفر الشيخ/دمنهور خلال الفترة القادمة فى إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لازدواج عدد من الخطوط مثل (قليوب/منوف/طنطا وطنطا/شبين القناطر/الزقازيق و طنطا / زفتى / الزقازيق ) وذلك لاستيعاب كثافة الركاب وزيادة عدد الرحلات وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.