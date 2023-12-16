شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ورصف طريق الطرفاية البطىء فى مدينة البدرشين ضمن الخطة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير وتوسعة طريق الطرفاية البطىء مدخل مركز ومدينة البدرشين، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويعتبر طريق الطرفاية البطيء مدخلا حيويا لمدينة البدرشين، إذ يعد المدخل الجنوبي للمدينة للقادم من قرى جنوب البدرشين والعياط، إلى طريق البدرشين ميت رهينة وطريق المريوطية، وسيتم تطويره بطول 1.5 كيلو متر وتوسعته ليصبح بمتوسط 15 مترا بعد أن كان عرضه 10أمتار، وذلك بعد إزالة البروز والتعديات.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالانتهاء من الشوارع المدرجة في أعمال التطوير والرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات والتأكيد على مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية.

وأكد محافظ الجيزة حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية.