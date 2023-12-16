شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تحتفل بترانيم الميلاد على أضواء الشموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح على أضواء الشموع، حيث إنه احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس، وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية، وقراءات من الكتاب المقدس، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك

وقال الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى كلمته: إن المسيح دُعىّ إسمهِ رئيس السلام، إذ جاء ليعطي شعبهُ السلام ويكون مرشدهم.

وذكر رئيس الأساقفة: من الممكن أن نواجهه صعوبات في الحياة، ولكن جاء الله ليعيننا على تخطي هذه الصعوبات، مضيفًا: إن المسيح لديه خطة لحياتنا، حيث أن كل شئ يحدث في الوقت المناسب الذي يختارهُ الله.

وأضاف رئيس الأساقفة: أن الله دائماً لديه خطة لحياتنا وهو يعمل في الوقت المناسب ليكون لنا حياة أفضل، مؤكداً: عندما نعرف خطة الله لحياتنا فهذه أول خطوة ليكون لنا سلام مع الله.

واختتم رئيس الأساقفة مصلياً: أن يرشدنا الله في حياتنا، ويعطينا السلام.

جدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.