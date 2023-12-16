شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التجاريين بالقاهرة: فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج المدعم 17 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "نقابة تجاريين" القاهرة، فتح باب الاشتراك ببرنامج الرعاية الصحية "المدعم" لعام 2024، اعتبارا من 17 ديسمبر الجارى، وحتى 31 مارس 2024، مشيرة إلى إمكانية تجديد الاشتراك من خلال الموقع الالكترونى للنقابة: www.cairotogpay.com ، مع تخصيص منافذ للبرنامج برمسيس والعباسية فقط وحصريا لاستقبال طلبات الاشتراك الجديد أو لمن لم يكن مشتركا خلال عام 2023، وطلبات تجديد الاشتراك التى بها تعديل بالحذف أو الإضافة عن عام 2023.

وأشارت النقابة، إلى أنه يجوز التجديد من خلال منفذ رمسيس فقط بمقر النقابة 30 شارع رمسيس وسط البلد بالدور الثالث، مضافا إليه رسوم سداد إضافية قيمتها 100 جنيه فيما عدا الإشتراك الجديد أو لمن لم يجدد إشتراكه خلال عام 2023 حيث يعتبر اشتراكا جديدا،لافته إلى أنه سيتم استلام بطاقات العضوية بالبرنامج والدليل عبر البريد السريع خلال أسبوع عمل اعتبارا من اليوم التالى، على العنوان الذى يحدده العضو .

وأوضحت أنه فى حالة حاجة العضو أو أى من التابعين الحصول على خدمة علاجية بأى من الجهات المتعاقد معها قبل إستلام بطاقات عضوية البرنامج، فيمكن له الحصول على الخدمة العلاجية بأى من الجهات العلاجية المتعاقدة بالبرنامج، وسيصدر خطاب التحويل اللازم من خلال الواتس آب، بعد إستلام البطاقات وسيكون الخطاب ساريا بأثر رجعى لمدة أسبوع، سابق لتاريخ إصداره وينتهى فى 31 ديسمبر 2024، بما يمكن المشترك الاستفادة من مساهمة البرنامج بشرط موافقة الجهة العلاجية على قبول خطاب التحويل بأثر رجعى أخذا فى الاعتبار تاريخ بدء الاستفادة وهو أول يناير 2024.