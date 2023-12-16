شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تنظم 3 ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه في الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم فريق التوعية المائية بوزارة الموارد المائية والري 3 ندوات للتوعية المائية بمدينة قطور بمحافظة الغربية، بالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكانية ووحدة تكافؤ الفرص بالادارة التعليمية بقطور والمعاهد الأزهرية بعنوان "أهمية المياه وطرق الحفاظ عليها وترشيد استخدامها".

وعقدت الندوات فى مدرسة السادات الابتدائية ومدرسة الثانوى التجارى بنات والمعهد الأزهرى بنات، وذلك لتوعية طلاب المدارس بحجم التحديات التي تواجه الموارد المائية فى مصر وطرق الحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والتلوث وترشيد استخدامها وتبني السلوكيات الإيجابية بما يسهم في الحفاظ على المياه، وانتهاج هذه السلوكيات وتطبيقها فى حياتهم الخاصة.

كما تم التعريف بمصادر المياه في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه ، وتسليط الضوء علي عدد من السلوكيات السلبية ، وكيفية تبني السلوكيات الايجابية التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث .

أوضحت الوزارة أنه تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

‏‎‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.