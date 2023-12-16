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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

-الطماطم بـ 10.5 جنيه .

-البطاطس بـ 22 جنيها.

‏-البصل الأبيض بـ 20 جنيها.

-البصل الأحمر بـ 20 جنيها.

-الكوسة بـ16 جنيها.

-الجزر بـ 13.5جنيه.

بطاطا بـ10 جنيهات

-الخيار بـ 16 جنيها.

-الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات.

-الباذنجان العروس بـ 11.5 جنيه.

-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها .

‏-الليمون بـ 16 جنيها.

-جوافة بـ 21 جنيها.

يوسفى بلدى 13.5 جنيه. 

-الموز البلدى بـ 18 جنيها.

 

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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