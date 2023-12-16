شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن توفير السكر الحر فى 1300 مجمع استهلاكي بـ27 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو بجانب أيضا طرح السكر المدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه .

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الأيام كميات كبيرة من سلعة سكر الحر بأكثر من 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية في إطار الحرص على توفير سلعة السكر للمواطنين ، حيث تم زيادة معدلات ضخ السكر بالمنافذ وطرح أكثر من 30 ألف طن على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو وكذلك طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بالمنافذ بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.