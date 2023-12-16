شكرا لقرائتكم خبر عن تداول القمح غدا بمنصة البورصة المصرية للسلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الأحد، الجلسة رقم 102 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن ممارسة لشراء القمح المستورد من العديد من المناشء، وأن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية والشحن من 10 إلى 20 يناير 2024 و/أو من 21 إلى 31 يناير 2024 .

كما تسعى الحكومة إلى رفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة لزيادة الإنتاجية مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى، واستخدام الممارسات الزراعية للقمح وعرض فوائد ذلك اقتصاديا وبالأرقام، على اعتبار أن محصول القمح من أهم الحاصلات الاستراتيجية التي تسعى كافة الحكومات للاقتراب من حد الكفاية الإنتاجية فيه، لتلبية احتياجات مواطنيها وتقليل فاتورتها الاستيرادية، وهي المسألة التي تفرض التزامًا أكبر على المزارعين، وتطبيقًا منضبطًا للتوصيات الفنية والإرشادية الواردة بشأن "الغلة"، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.