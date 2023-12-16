شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الدفاعات الجوية المصرية رصدت جسما طائرا أمام سواحل دهب وأسقطته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها رصد الدفاعات الجوية جسما طائرا قبالة سواحل مدينة دهب وتعاملت معه على الفور وأسقطته.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
مصادر: الدفاعات الجوية رصدت جسما طائرا قبالة سواحل دهب وتعاملت معه وأسقطته
قالت مصادر رفيعة المستوي، إن الدفاعات الجوية رصدت جسما طائرا قبالة سواحل مدينة دهب وتعاملت معه على الفور وأسقطته.
وزارة التعليم: تخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة انتهاء منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله مع تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام المقرر لها أن تنطلق فى النصف الأول من يناير المقبل، مشددة على تخصيص الأسبوع الأول من يناير للمراجعة على الدروس والموضوعات الدراسية التى تم شرحها للطلاب منذ بدء العام الدراسي وحتى انتهاء توزيع المقررات الدراسية، لافتة إلى أن الأسئلة يجب أن يتم توزيعها على جزئيات المنهج المقرر لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية بشكل كامل.
الديوان الأميرى يعلن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح
أذاع تليفزيون الكويت منذ قليل، بيانا للديوان الأميرى، نعى فية الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميرى فى الكويت فى نوفمبر الماضى، عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.
قال كوفي كونكام رئيس ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، إن الانتخابات الرئاسية المصرية ستكتب في التاريخ، مشيرا إلى أن المصريين تمكنوا من التصويت في جميع المحافظات دون أي عوائق، مؤكدا على نزاهة العملية الانتخابية وإجرائها بطريقة سلمية .
ائتلاف نزاهة: رصدنا عدة مظاهر فى الانتخابات الرئاسية تستحق الثناء
إعلام فلسطينى: الاحتلال خسر عشرات الجنود خلال 72 ساعة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا إعلام فلسطيني، أن الاحتلال خسر عشرات الجنود خلال ٧٢ ساعة.
طقس اليوم.. معتدل نهارا والصغرى بالقاهرة 16 درجة
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