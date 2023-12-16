رئيس مجلس الشيوخ ينعى أمير الكويت

وتقدم المستشار عبدالرازق باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التعازي للاشقاء في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً في وفاة أمير البلاد بعد ما قدمه لبلده وللامة العربية والإسلامية من جهد وعطاء خلال مسيرة ثرية سيذكرها له الجميع داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

محمد يوسف

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