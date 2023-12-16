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رئيس مجلس الشيوخ ينعى أمير الكويت

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القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والذى انتقل إلي جوار ربه اليوم.

 

وتقدم المستشار عبدالرازق باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التعازي للاشقاء في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً في وفاة أمير البلاد بعد ما قدمه لبلده وللامة العربية والإسلامية من جهد وعطاء خلال مسيرة ثرية سيذكرها له الجميع داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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