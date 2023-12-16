شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ ينعى أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والذى انتقل إلي جوار ربه اليوم.
وتقدم المستشار عبدالرازق باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التعازي للاشقاء في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً في وفاة أمير البلاد بعد ما قدمه لبلده وللامة العربية والإسلامية من جهد وعطاء خلال مسيرة ثرية سيذكرها له الجميع داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.
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