شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر للقاهرة الإخبارية: الدفاعات الجوية رصدت جسما طائرا أمام سواحل دهب وتعاملت معه فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر رفيعة المستوي لقناة القاهرة الإخبارية، أن الدفاعات الجوية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فورى، وذلك وفق خبر عاجل للقناة.

وكان شهود عيان افادوا للقناة بسقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب، وأن الجسم الطائر سقط على بعد حوالي كيلو متر ونصف قبالة سواحل مدينة دهب.