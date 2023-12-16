الطقس غدا.. شبورة كثيفة وضباب وارتفاع الموج يصل لـ 2.25 متر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة، غدا الأحد 17 ديسمبر 2023.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم السبت، إنه توجد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والرقيبة من المسطحات المائية الكؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع الموج على البحر المتوسط يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، وعلى البحر الأحمر بين 1 و1.5 متر.