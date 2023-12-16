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خلاف انتهى بجريمة.. المعارضات يجدد حبس عامل متهم بقتل ابن عمه في الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابن عمه طعنا بالسكين، بسبب خلافات مالية بعد نشوب مشاجرة بينهما في الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن مشادة كلامية وقعت بين الضحية وابن عمه بسبب خلاف مالي تطور إلى مشاجرة سدد الثاني للأول طعنات بسكين فسقط قتيلا.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل دائرة قسم الجيزة.

وبإجراء التحريات، توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين الضحية وابن عمه بسبب خلاف مالي تطور إلى مشاجرة سدد الثاني للأول طعنات بسكين فسقط قتيلا.

حرر محضر بالواقعة واحيل للنيابة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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