هدد سيدة بسلاح.. تجديد حبس عامل متهم بسرقة شقة في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، متهم بالتسلق داخل شقة سكنية وسرقة مالكتها بالإكراه تحت تهديد السلاح في الشيخ زايد.

تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغاَ من ربة منزل تفيد بقيام أحد الأشخاص بالتسلق عبر المواسير والدلوف داخل شقتها وسرقتها بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وبعمل التحريات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أمنك تحديد هوية المتهم وتبين أنه عامل مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "هاتف محمول وخاتم ذهب "متحصلات الواقعة"، الأداة المستخدمة"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.