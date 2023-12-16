النتيجة الإثنين.. كيفية احتساب الفائز بالانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي عالمي في الثانية مساء الإثنين المقبل، نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم:الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

طريقة تحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية

حدد قانون الانتخابات الرئاسية 22 لسنة 2014 طريق إعلان نتيجة الانتخابات بأن نص على أن "تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الـ5 أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة، وتنشرها في الجريدة الرسمية"، بحسب المادة 38.

أما عن الفائز برئاسة الجمهورية، فإنه "يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة (50%+1)، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلية، أعيد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.. فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي تلك الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة"، وفق المادة 39 من القانون.

مدة رئيس الجمهورية المنتخب

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

لكن المادة الانتقالية 140 في استفتاء 2019 أجازت لرئيس الجمهوري الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه مرة واحدة.

وبذلك من المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية عام 2030.