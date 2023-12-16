شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعزى الكويت فى وفاة الشيخ نواف الأحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 86 عامًا بعد أن قضى عمره في خدمة بلاده الكويت في مختلف المناصب وكان خير خلف لخير سلف.

وذكر بيان الكنيسة: نعزي شعب دولة الكويت الشقيق وأعضاء العائلة الكريمة في وفاة هذا الزعيم، ذاكرين مواقفه التاريخية في دعم الأمة العربية خلال الأوقات الصعبة، ونطلب لهم تعزيات جزيلة، واستكمالاً لمسيرة الازدهار والتقدم على خطى الراحل الكبير.