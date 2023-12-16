شكرا لقرائتكم خبر عن طائفة الكلدان الكاثوليك تحتفل بعيد الميلاد 25 ديسمبر بكاتدرائية سانت فاتينا بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس الأب بولس ساتى المدبر البطريركى لطائفة الكلدان الكاثوليك فى مصر، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك فى كاتدرائية سانت فاتيما بمصر الجديدة مساء يوم 24 ديسمبر الجارى، ويتلقى التهانى بالعيد يوم 25 ديسمبر.

وذكر الأب بولس ساتى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإجراءات هذا العام أصبحت أكثر يسرا والمناولة عادت من جديد، وأشار إلى أن هناك نوعا من الحذر مثل غسل اليدين أو التعقيم والاهتمام بالنظافة العامة في المكان، موضحا أن الكنيسة كانت تفتح في أوقات معينة فقط وقت كورونا، وكانت تذاع القداسات في بث مباشر على السوشيال ميديا.

وحول إمكانية توحيد مواعيد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى مصر بين الطوائف الكنسية المختلفة، أشار إلى أن قداسة البابا تواضروس قال إن الاحتفالات بالعيد تبدأ من 25 ديسمبر حتى 7 يناير، حيث كان يذهب لتهنئة بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحاق فى واقعة لم تحدث خلال عهد البابا شنودة الثالث.