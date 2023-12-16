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وزارة التربية التعليم توجه بإقامة بطولة السباحة لطلاب المدارس

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القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن إقامة بطولة الجمهورية للمدارس لعبة (السباحة) بنين للعام الدراسي 2023/ 2024، حيث حدد الخطاب مواعيد إقامة بطولة الجمهورية للمدارس لعبة السباحة، المرحلة الابتدائية 31 ديسمبر الجارى والمرحلة الاعدادية، 1 و2 يناير المقبل  والمرحلة الثانوية، 3 و4 يناير 2024.

 

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على أنه يتم تطوير الأنشطة الطلابية، قائلة: مثل ما يتم تطوير المناهج يتم أيضا تطوير الأنشطة، وخرجنا من عباءة الأنشطة التقليدية إلى الأنشطة الإبداعية التى تكشف مواعيد وقدرات الطلاب فى كثير من الألعاب والممارسات ، مضيفة أن هناك جزءا كبيرا من الأنشطة تم تطويره.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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