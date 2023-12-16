شكرا لقرائتكم خبر عن نائب فرنسى: أكثر من 4 آلاف جندى إسرائيلى يقاتلون فى غزة فرنسيون مزدوجو الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الفرنسى توماس بورتس، اليوم السبت، إن أكثر من 4000 جندى إسرائيلى يقاتلون فى غزة فرنسيون مزدوجو الجنسية. ودعا النائب توماس بورتس بحسب تغريدة له على موقع "إكس"، وزير العدل الفرنسى إحالة مزدوجى الجنسية المدانين بارتكاب جرائم حرب للعدالة الفرنسية وأضاف:" على فرنسا إدانة مشاركة مزدوجى الجنسية من الفرنسيين فى جرائم الحرب بحزم شديد.

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