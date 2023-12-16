"التموين" تعتمد آلية جديدة لإنهاء أزمة السكر - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تضخ من 1.5 طن إلى 3 أطنان سكر يوميًّا لـ 350 فرعًا استهلاكيًا في القاهرة والجيزة بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأضاف "كمال" خلال جولة تفقدية على فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في الجيزة، أنه يتم طرح 20 ألف طن سكر حر يوميًا مخصص للمجمعات الاستهلاكية النيل والإسكندرية والمصرية والعامة لتجارة الجملة، إضافة إلى أنه من 5 حتى 16 ديسمبر الجاري تم ضخ 40 ألف طن سكر لنحو 15 شركة تجارية وتوزيع لطرحه في المعارض والمنافذ السلعية.

ومن ناحيته قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم تشديد الرقابة على جميع المنافذ التموينية والمعارض السلعية للتأكد من وصول السكر للمستهلكين بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

وطالب الشحات المواطنين، بعدم التكدس على شراء السكر، مؤكدًا توافره بكميات كبيرة وذلك بعدد 2 كيلو لكل مواطن.