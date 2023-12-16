شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مصر تنعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.. وتعلن الحداد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نعى جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

مصر تنعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.. وتعلن الحداد 3 أيام

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: "ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة انتهاء منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله مع تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام المقرر لها أن تنطلق فى النصف الأول من يناير المقبل، مشددة على تخصيص الأسبوع الأول من يناير للمراجعة على الدروس والموضوعات الدراسية التى تم شرحها للطلاب منذ بدء العام الدراسي وحتى انتهاء توزيع المقررات الدراسية، لافتة إلى أن الأسئلة يجب أن يتم توزيعها على جزئيات المنهج المقرر لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية بشكل كامل. وزارة التعليم: تخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام

أذاع تليفزيون الكويت منذ قليل، بيانا للديوان الأميرى، نعى فية الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميرى فى الكويت فى نوفمبر الماضى، عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة. قال كوفي كونكام رئيس ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، إن الانتخابات الرئاسية المصرية ستكتب في التاريخ، مشيرا إلى أن المصريين تمكنوا من التصويت في جميع المحافظات دون أي عوائق، مؤكدا على نزاهة العملية الانتخابية وإجرائها بطريقة سلمية . تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تدريبات بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم للسنة الثانية على التوالى، حيث تستعد الوزارة لعقد تدريبات رياضية أو بدنية وذهنية للمعلمين على أن يتم إخطار المعلمين المستهدفين قبل التدريبات بفترة كافية. وزارة التعليم: عقد تدريبات للمعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للسنة الثانية قال أيمن عقيل، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نزاهة، إن نسبة المشاركة تخطت 50% في الانتخابات الرئاسية، لافتا أن متابعي الائتلاف رصدوا عدة مظاهر تستحق الثناء، تكشف عن روح الشعب المصري ورغبته في نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام والتاريخي، وكان من أهم هذه المشاهد اصطحاب بعض الناخبات لأطفالهن أثناء الإدلاء بأصواتهن. أعلنت وزارة الموارد المائية والرى رفع حالة الطوارىء القصوى بمحافظات الجمهورية، طوال موسم الشتاء للتعامل حالات التقلبات الجوية والأمطار والسيول، وذلك فى اطار استعدادها لاستقبال الامطار. الرى ترفع الطوارئ لاستقبال موسم الشتاء ائتلاف نزاهة: رصدنا عدة مظاهر فى الانتخابات الرئاسية تستحق الثناء رئيس بعثة دولية: انتخابات الرئاسة المصرية ستكتب فى التاريخ

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا إعلام فلسطيني، أن الاحتلال خسر عشرات الجنود خلال ٧٢ ساعة. مجلس الحرب الإسرائيلى يجتمع الليلة لبحث استئناف المفاوضات مع الفصائل أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية ان مجلس الحرب الاسرائيلى سيجتمع الليلة لبحث استئناف مفاوضات صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين في غزة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة احياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه. الأرصاد: غدا شبورة كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا والعظمى بالقاهرة 24 درجة مجلس الحرب الإسرائيلى يجتمع الليلة لبحث استئناف المفاوضات مع الفصائل

الديوان الأميرى يعلن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباحإعلام فلسطينى: الاحتلال خسر عشرات الجنود خلال 72 ساعة