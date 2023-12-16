شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق التنمية الحضرية: انتهاء 70% من مشروع تطوير عواصم المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروعات الإسكان التي يقدمها الصندوق تناسب كل المستويات، مشيرا إلى أن مشروع مساكن تطوير عواصم المحافظات لا يوجد فيه اشتراطات والطرح حر ولا يوجد كراسة شروط.

وأضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، أن المتقدم للمشروع يستطيع أن يتقدم بالحجز ويدفع 15% دفعة مقدمة والباقي على 5 سنوات، موضحا أن هناك أكثر من نظام للدفع ولكن الأساس هو 15% وباقي القسط على 5 سنوات، كما أفاد بأن الشخص الراغب في الشراء كاش يحصل على خصم تقريبا 8%.

وتابع: "المشروع قائم على حوالي 40 فدانا، وبدأ التنفيذ متأخر ولكن نسبة التنفيذ وصلت إلى 70%، وفاضل بعض الخدمات منها المسجد وصالة رياضية والموقع العام وتوصيل المرافق، وكل هذ سيكون متوفر في خلال السنة بحيث لما المواطن يحجز خلال العام يقدر يسكن".