شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: المواد الغذائية الأساسية غير متوفرة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مراسل القاهرة الإخبارية إن عمليات نزوح كبيرة ومستمرة داخل قطاع غزة، مضيفا أن الاحتلال يحاول السيطرة على مزيد من الأراضي شمال القطاع.

وأضاف مراسل القناة، أن المواد الغذائية الأساسية غير متوفرة بقطاع غزة، مؤكدا أن عدم توافر أدوية الأمراض المزمنة والأمراض العضال بالقطاع.

وتابع مراسل القناة، أن انتهاء وشيك لصلاحية التطعيمات وبعض الأدوية في قطاع غزة، مضيفا أن الوضع الصحي بقطاع غزة في حالة انهيار كامل.

وأوضح أن الاحتلال يواصل اقتحام خان يونس جنوب القطاع من محاور عدة.