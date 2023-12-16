رئيس الدلتا للسكر يكشف موعد انتهاء أزمة ارتفاع الأسعار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار السكر، موضحًا أن وزارة التموين تدخلت من أجل حل الأزمة وخفض سعره، وتوفيره في منافذ البيع المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أبو اليزيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن السكر يدخل في الكثير من الصناعات المختلفة، موضحًا أن أزمة السودان أثرت سلبًا على إنتاج السكر بكميات تغطي حاجة السوق محليًا.

وتابع: "مصر صدرت مواد غذائية بقيمة 4.3 مليار دولار العام الحالي، وأغلب هذه المواد تحتوي على نسب مختلفة من السكر، مما تسبب في ارتفاع أسعار السكر وعدم توفره بصورة مستمرة".

وأكمل: "مصر تغطي 87% من إجمالي حاجة المحلية لاستهلاك السكر، كما أن أحد الأسباب الرئيسية لأزمة السكر هو ارتفاع عدد الضيوف المقيمين داخل مصر من الأشقاء من مختلف الدول".

وأشار إلى أنه تم توفير أكثر من 180 ألف طن من مختلف الشركات سواء من الهيئة القابضة للأغذية ومن خلال طرحه في البورصة الاستهلاكية، لسد حاجة السوق من الاستهلاك المحلي، كما أن سعر كيلو السكر في كافة المنافذ 27 جنيه وهذا السعر الطبيعي له.

وأكمل: "غدا سيكون هناك اجتماع مع وزير التموين لطرح كميات إضافية من السكر وتوزيعها على كافة منافذ البيع بسعر 27 جنيه للكيلو".

وأوضح أن نهاية الشهر الحالي سيكون حصاد لمحصول القصب، الأمر الذي سيزيد من إنتاج السكر وتوفيره داخل السوق، وخلال 10 أيام من الآن سيكون هناك وفرة للسكر مع انخفاض سعره داخل منافذ البيع.