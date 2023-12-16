حدث في 8 ساعات| آلية جديدة لإنهاء أزمة السكر.. وقرار جديد بشأن الأجانب المقيمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها شبورة كثيفة وضباب وارتفاع الموج يصل لـ 2.25 متر غدا الأحد، والتموين" تعتمد آلية جديدة لإنهاء أزمة السكر.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"التموين" تعتمد آلية جديدة لإنهاء أزمة السكر - فيديو

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تضخ من 1.5 طن إلى 3 أطنان سكر يوميًّا لـ 350 فرعًا استهلاكيًا في القاهرة والجيزة بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.

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نجيب ساويرس ينعي أمير الكويت: خالص العزاء إلى آل الصباح

نعى رجل الأعمال نجيب ساويرس، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 86 عامًا.

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الطقس غدا.. شبورة كثيفة وضباب وارتفاع الموج يصل لـ 2.25 متر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة، غدا الأحد 17 ديسمبر.

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الصحة بغزة: 12 طفلًا مازالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان.

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وزيرة الثقافة تعلن تعليق الأنشطة الفنية ثلاثة أيام

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تعليق الأنشطة والفعاليات الفنية، بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة، بأنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام.

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الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الأجانب المقيمين في مصر

أصدر رئيس الوزراء قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين للادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم مايعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو مايعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

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