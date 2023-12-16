رفضت إعطاءه مال للمخدرات.. واقعة مروعة لشاب أحرق أمه بـ"البنزين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحقق النيابة المختصة في واقعة مصرع سيدة مسنة حرقًا علي يد نجلها بـ"البنزين" بسبب رفضها إعطاءه أموال لشراء مواد مخدرة بحدائق القبة.

وأمرت النيابة المختصة بعرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان سلامة قواه العقلية من عدمه، وتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

تبين من التحريات في الواقعة أن المتهم يعمل "محاسب" وعمره 37 سنة وسكب البنزين على والدته وأحرقها حية بسبب رفضها إعطاءه أموال لشراء المخدرات.

وأوضحت التحريات أن المتهم اعتاد التعدي على والدته وأخذ أموال منها لشراء المواد المخدرة وفى يوم الواقعة رفضت الأم إعطاءه المال فأشعل النار فيها.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود حريق داخل شقة بمنطقة حدائق القبة،

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وعثر على جثة سيدة محروقة ومتفحمة.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنها تم إلقاء القبض عليه.