3 حالات اختناق إثر تسرب غاز بجوار مصنع الكراسي بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق نتيجة تسرب غاز بمنطقة إمبابة شمال الجيزة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات إغماء بأرض الجمعية.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع قطاع الشمال.
وتبين بالفحص حدوث تسرب غاز بالعقار رقم 11 بجوار مصنع الكراسي ما أسفر عن سقوط 3 مصابين بحالات اختناق .
نقل المصابون إلى مستشفى إمبابة للعلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام أبو النصر.