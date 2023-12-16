شكرا لقرائتكم خبر عن المنفى وصالح وحفتر يرحبون فى بيان مشترك بالمشاركة فى اجتماعات الأمم المتحدة بدون إقصاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، أهمية الجهود الرامية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة وعلى أهمية دعم الحل الليبى / الليبي المتوازن بما يحقق تطلعات وآمال الشعب الليبى لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، جاء ذلك خلال اجتماعهم في القاهرة اليوم السبت.

ورحب المجتمعون بالمشاركة فى جولة الحوار الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا دون إقصاء لأى طرف، شريطة مراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها ، داعين بعثة الأمم المتحدة بضرورة إيجاد أرضية مشتركة تضمن نجاح الحوار.

ياتي ذلك في إطار التشاور واللقاءات الدورية بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة أبو القاسم حفتر لمناقشة التطورات السياسية في المشهد السياسي الليبي ، اليوم السبت، وإستكمالاً للإجتماع الأول الذى عقده المجتمعون بمدينة بنغازى.