شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الترم الأول تبدأ فى يناير.. والمديريات تعلن المواعيد والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفة امتحانات الفصل الدراسي الأول كالتالى:
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي).
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